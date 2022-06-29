نواب (كنيست) في إسرائيل يصوتون هذه الليلة على مشروع قانون حلها





واذا لم تحدث مفاجأة في اللحظة الأخيرة، فان رئيس حزب (هناك مستقبل)، يائير لبيد، سيصبح رئيسا لحكومة تصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات العامة الذي لم يتم التوافق عليه بعد.





وتطالب المعارضة في إسرائيل بإجراء الانتخابات في 25 من تشرين أول/ أكتوبر المقبل أملا في الحصول على أصوات طلاب المعاهد الدينية اليهودية التي ستكون في عطلتها الصيفية، أما الائتلاف فيفضل الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





إلى ذلك لا يزال الغموض يكتنف مسألة عودة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد اردان، إلى صفوف (ليكود)، وفي حال قرر خوض الانتخابات الداخلية للحزب فينبغي أن يستقيل من منصبه الحالي حتى ما قبل عشرة أيام من حل (كنيست)، علماً بأن ولايته في المنظمة الدولية مقررة حتى آب/ أغسطس 2023.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصوت نواب (كنيست) في إسرائيل هذه الليلة، على مشروع قانون حلها بالقراءتين الثانية والثالثة.