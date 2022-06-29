شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

رام الله - دنيا الوطناستشهد فجر اليوم الأربعاء، الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من جنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.وأكد مدير مستشفى خليل سليمان د. وسام بكر، استشهاد الشاب مرعي من سكان مخيم جنين متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال فجرا خلال مواجهات بالمدينة.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يحيى يوسف الجعفر، وأحمد أسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.وانطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين، والداعية للوحدة الوطنية ومواصلة النضال.