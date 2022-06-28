موافقة تركية على دعم عضوية فنلندا والسويد بـ (الناتو)

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن أنقرة وافقت على دعم عضوية بلاده وجارتها في الحلف الدفاعي، وذلك بعد إعلان السويد قبل ساعات، أن المحادثات مع تركيا المعترضة على انضمامها للناتو سجلت تقدماً.ووفق قناة (العربية)، فإن تركيا والسويد وفنلندا وقعوا مذكرة تفاهم تتعلق بالتزامها تجاه ضمان الأمن المشترك.وأضاف نينيستو أن المذكرة تؤكد دعم تركيا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو في قمة مدريد هذا الأسبوع.فيما أتى هذا الإعلان بعد انتهاء اجتماع رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في العاصمة الإسبانية مدريد.وجرى اللقاء الذي استضافه ستولتنبرغ بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، واستغرق ساعتين، بمشاركة وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.