دولي

موافقة تركية على دعم عضوية فنلندا والسويد بـ (الناتو)

موافقة تركية على دعم عضوية فنلندا والسويد بـ (الناتو)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن أنقرة وافقت على دعم عضوية بلاده وجارتها في الحلف الدفاعي، وذلك بعد إعلان السويد قبل ساعات، أن المحادثات مع تركيا المعترضة على انضمامها للناتو سجلت تقدماً.

ووفق قناة (العربية)، فإن تركيا والسويد وفنلندا وقعوا مذكرة تفاهم تتعلق بالتزامها تجاه ضمان الأمن المشترك.

وأضاف نينيستو أن المذكرة تؤكد دعم تركيا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو في قمة مدريد هذا الأسبوع.

فيما أتى هذا الإعلان بعد انتهاء اجتماع رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجرى اللقاء الذي استضافه ستولتنبرغ بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، واستغرق ساعتين، بمشاركة وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تخفض مستوى التحذير من السفر إلى اسطنبول

إسرائيل تخفض مستوى التحذير من السفر إلى اسطنبول

الكرملين: مستعدون إنهاء الحرب بأوكرانيا ولكن بشرط واحد

الكرملين: مستعدون إنهاء الحرب بأوكرانيا ولكن بشرط واحد

(وول ستريت جورنال): السلطات الأمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية

(وول ستريت جورنال): السلطات الأمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية

مسؤول إسرائيلي: إيران تُنافسنا في الفضاء الإلكتروني

مسؤول إسرائيلي: إيران تُنافسنا في الفضاء الإلكتروني

العثور على جثث 46 مهاجراً في شاحنة بولاية تكساس الأميركية

العثور على جثث 46 مهاجراً في شاحنة بولاية تكساس الأميركية

&#34;القومي الروسي&#34; ليتوانيا تتحمل تداعيات قراراها منع مرور البضائع الروسية من أراضيها

"القومي الروسي" ليتوانيا تتحمل تداعيات قراراها منع مرور البضائع الروسية من أراضيها

بالقراءة الأولى.. (كنيست) تقر مشروع القانون الخاص بحلها

بالقراءة الأولى.. (كنيست) تقر مشروع القانون الخاص بحلها

صحيفة إسرائيلية: اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على حل (كنيست) الأربعاء المقبل

صحيفة إسرائيلية: اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على حل (كنيست) الأربعاء المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القواسمي يطلع وفدين أميركيين على ممارسات إسرائيل العنصرية

القواسمي يطلع وفدين أميركيين على ممارسات إسرائيل العنصرية

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر الأمم للبحار والمحيطات في البرتغال

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر الأمم للبحار والمحيطات في البرتغال

الخليل: الاحتلال يحتجز متضامنين أجانب في مسافر يطا

الخليل: الاحتلال يحتجز متضامنين أجانب في مسافر يطا

(حماس) تعقب على محاولات الاحتلال تسجيل أراضٍ بالقدس باسم المستوطنين

(حماس) تعقب على محاولات الاحتلال تسجيل أراضٍ بالقدس باسم المستوطنين

بيت لحم: الاحتلال يجرف دونما ويقتلع 20 شتلة زيتون في وادي فوكين

بيت لحم: الاحتلال يجرف دونما ويقتلع 20 شتلة زيتون في وادي فوكين

اشتية يلتقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة &#34;كونراد&#34; الألمانية ويبحث معه الوضع السياسي

اشتية يلتقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كونراد" الألمانية ويبحث معه الوضع السياسي

الأحمد يلتقي الأمين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة ويعرضان الأوضاع الفلسطينية

الأحمد يلتقي الأمين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة ويعرضان الأوضاع الفلسطينية

&#34;التشريعي&#34; بغزة يصدر بيانًا صحفيًا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس

"التشريعي" بغزة يصدر بيانًا صحفيًا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس

منوعات

الكشف عن سر &#34;دي جي ساسو&#34; في أغاني المهرجانات

الكشف عن سر "دي جي ساسو" في أغاني المهرجانات

في أحدث ظهور..ابن ميريام فارس نسخة عن والدته

في أحدث ظهور..ابن ميريام فارس نسخة عن والدته

روجينا تعلن شفاء والدتها من هذا المرض الخطير

روجينا تعلن شفاء والدتها من هذا المرض الخطير

شاهد: محمد رمضان في سريره في طائرته الفخمة

شاهد: محمد رمضان في سريره في طائرته الفخمة

ظهرت دون خاتم زواج..هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها؟

ظهرت دون خاتم زواج..هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها؟

صورة: السيدة فيروز في أوضح صورة مع أبنائها الثلاثة

صورة: السيدة فيروز في أوضح صورة مع أبنائها الثلاثة

شاهد: عمرو دياب في اللوك الجديد..والجمهور: إيه ده

شاهد: عمرو دياب في اللوك الجديد..والجمهور: إيه ده

شاهد: في حفل زفاف أسطوري..ملكة جمال لبنان بيرلا حلو تدخل القفص الذهبي

شاهد: في حفل زفاف أسطوري..ملكة جمال لبنان بيرلا حلو تدخل القفص الذهبي

لغز اختفاء آمال ماهر لا يزال يحيّر الجميع..فهل من إجابة؟

لغز اختفاء آمال ماهر لا يزال يحيّر الجميع..فهل من إجابة؟

شاهد: مشادة وعراك في نقابة الموسيقيين في مصر..والسبب حسن شاكوش

شاهد: مشادة وعراك في نقابة الموسيقيين في مصر..والسبب حسن شاكوش

عربي

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

الإمارات عرقلت تعيين دبلوماسي جزائري سابق مبعوثا أمميا إلى ليبيا

الإمارات عرقلت تعيين دبلوماسي جزائري سابق مبعوثا أمميا إلى ليبيا

المغرب ينفي الاتصال مع &#34;جمهورية دونيتسك&#34; لإنقاذ مواطن من الإعدام

المغرب ينفي الاتصال مع "جمهورية دونيتسك" لإنقاذ مواطن من الإعدام

شاهد: 13 قتيل و251 إصابة من جراء تسرب غاز سام بمنطقة العقبة الأردنية

شاهد: 13 قتيل و251 إصابة من جراء تسرب غاز سام بمنطقة العقبة الأردنية