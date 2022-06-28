مجلس إقليم فرنسي يصوت بالإجماع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية



وحيت في ختام كلمتها المواطنين الفرنسيين الأحرار الذين يرفعون أصواتهم يومياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتمنت استمرار العلاقات الفرنسية الفلسطينية على كافة المستويات وخاصة على مستويات التعاون اللا مركزي وتلك التي تربط إقليم "لوار اتلانتيك" بمحافظتي القدس الشرقية وجنين.



وفي سياق متصل، جدد المجلس الإقليمي خلال انعقاده، وبحضور محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب والوفد المرافق له، اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمعه بمحافظة جنين لثلاث سنوات مقبلة.



بدوره، أكد رئيس المجلس الإقليمي ميشيل مينار حرصه وحرص الإقليم على تنفيذ ميثاق الصداقة والدعم السياسي لمحافظة القدس الشرقية الذي وقعه في عام 2017، معلناً في هذا السياق عن انضمام خمس بلديات فرنسية جديدة من الإقليم لهذا الميثاق ليبلغ عدد البلديات الموقعة عليه 31 بلدية.





وحيت في ختام كلمتها المواطنين الفرنسيين الأحرار الذين يرفعون أصواتهم يومياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتمنت استمرار العلاقات الفرنسية الفلسطينية على كافة المستويات وخاصة على مستويات التعاون اللا مركزي وتلك التي تربط إقليم "لوار اتلانتيك" بمحافظتي القدس الشرقية وجنين.وفي سياق متصل، جدد المجلس الإقليمي خلال انعقاده، وبحضور محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب والوفد المرافق له، اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمعه بمحافظة جنين لثلاث سنوات مقبلة.بدوره، أكد رئيس المجلس الإقليمي ميشيل مينار حرصه وحرص الإقليم على تنفيذ ميثاق الصداقة والدعم السياسي لمحافظة القدس الشرقية الذي وقعه في عام 2017، معلناً في هذا السياق عن انضمام خمس بلديات فرنسية جديدة من الإقليم لهذا الميثاق ليبلغ عدد البلديات الموقعة عليه 31 بلدية.

رام الله - دنيا الوطنصوت المجلس الإقليمي في إقليم "لوار اتلانتيك" غرب فرنسا بإجماع أعضائه المنتمين لمختلف التيارات السياسية الفرنسية لصالح مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وخلال كلمة لها في افتتاح أعمال اجتماع المجلس، أشادت سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة بمشروع القرار المعروض على المجلس والذي ينص على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة على شكر الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لإقليم "لوار اتلانتيك" ولمجلسه على الدعم والتضامن السياسي مع الحقوق الفلسطينية المشروعة.كما وأشادت أبو حصيرة بشجاعة رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي الذين لم يرضخوا للضغوطات واستمروا في السير قدماً في هذا القرار حتى إقراره، معتبرة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تعبير واضح على التمسك بقيم العدالة والحرية والمساواة والآخاء بين الشعوب، مشددة على أن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.وتطرقت إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وكذلك لممارسات الجيش الإسرائيلي الذي لا يكترث للقوانين الدولية أو الإنسانية ومنها حادثة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد الجنود الإسرائيليين.كما وجهت السفيرة أبو حصيرة، التحية إلى الأسرى، مشيرة إلى معاناتهم اليومية نتيجة انتهاك دولة الاحتلال لأبسط حقوقهم الإنسانية، معتبرة أن ادعاء إسرائيل الزائف بأنها دولة ديمقراطية تكذبه الوقائع وخاصة الأسرى الإداريين الذين تحتجزهم دون توجيه تهم لهم وبناء على ملفات ادعاء سرية ضدهم لا يسمح لهم بالإطلاع عليها.