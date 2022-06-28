شؤون فلسطينية

القواسمي يطلع وفدين أميركيين على ممارسات إسرائيل العنصرية

القواسمي يطلع وفدين أميركيين على ممارسات إسرائيل العنصرية
أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو المجلس الثوري لحرك(فتح)، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي وفدين أميركيين، على ممارسات إسرائيل الاستعمارية والعنصرية.

كما وأطلعهم القواسمي على التقارير الدولية التي تصف إسرائيل بنظام الفصل العنصري وآخرها تقارير "آمنستي"، و"هيومان رايتس ووتش"، و"بتسيلم"، وغيرها من التقارير الدولية والصادرة عن مؤسسات حقوقية، التي تجمع على رفض الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا.

جاء ذلك خلال استقبال القواسمي للوفدين الأميركيين، أحدهما من كبار موظفي الكونغرس الأميركي والآخر ضم نشطاء ورجال أعمال وسياسيين من مختلف الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله.

وقدم للوفدين الرواية الفلسطينية في الحل المستندة للحق والقانون الدولي، مؤكدا رفض شعبنا وقيادتنا لازدواجية المعايير.

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