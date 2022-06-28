(حماس) تبلغ الوسطاء استعدادها الإفراج عن الأسير الإسرائيلي.. وهذا شرطها

رام الله - دنيا الوطنأبلغت حركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، الوسطاء بأنها مستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة للأسرى.ووفق قناة (الميادين)، أضافت الحركة أنه بموجب الصفقة توافق المقاومة على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي مقابل الأسرى المرضى من سجون الاحتلال.وتابعت: "المقاومة ترحب أيضا بأي وساطة دولية للإفراج عن الأسرى المرضى من سجون الاحتلال مقابل الجندي الإسرائيلي".في حين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إن "حماس تحتجز مدنيين اثنين مصابين بأمراض عقلية".واعتبر المكتب في تصريح مقتضب مساء يوم الثلاثاء: أن "احتجاز (حماس) للأسيرين الإسرائيليين انتهاكا للقانون الدولي، وتؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق"، وفق قوله.وأضاف: "نشر حماس لمقطع مصور يظهر حالة الأسير هشام السيد المتدهورة، يدفع إسرائيل نحو مواصلة جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين من قطاع غزة".هذا ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء اليوم، مقطعًا مصورًا يظهر تدهور حالة الأسير الإسرائيلي هشام السيد المحتجز لديها إبان حرب عام 2014.ويظهر السيد في مقطع الفيديو، وهو يرقد على السرير في ظل تدهور حالته الصحية، حيث وضعت بجانبه الهوية الشخصية له.