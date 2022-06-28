الوزير المالكي يشارك في مؤتمر الأمم للبحار والمحيطات في البرتغال



وقدم الوزير المالكي كلمة دولة فلسطين أمام المؤتمر الهام الذي يناقش أهمية الحفاظ على البحار والمحيطات، ومواردهم استنادا لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي انضمت لها دولة فلسطين للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا وسيادتهم على مواردهم، بما فيها الغاز، وغيرها من الموارد الطبيعية.



وأشار في المؤتمر إلى أهمية المنظومة متعددة الأطراف للحفاظ على البشرية، والبقاء، واستدامة والمحيطات والبحار.



وأكد الوزير المالكي أن دولة فلسطين ملتزمة مع الاجماع الدولي للحفاظ وحماية البحار، والمحيطات، والأنظمة الأيكولوجية، ولمناعة الملايين من المجتمعات التي تعتمد على البحار، بما فيها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر.



ولفت إلى أن الحصار غير الإنساني لشعبنا من إسرائيل، كأحد المسببات، والمعيقات لتمتع شعبنا بحقوقه، بما فيها للتنمية، والسبب الرئيس للخراب البيئي، وما يجعل من قطاع غزة مكانا غير صالحا للحياة، وما يلوث شواطئ غزة.



ودعا المالكي دول المجتمع الدولي للاتحاد سويا ومعالجة الأسباب التي تدمر البيئة وتنتهك الحقوق، مشددا على ضرورة إطلاق آليات فاعلة لتنفيذ القانون الدولي، ومقررات الأمم المتحدة، بما فيها الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة 2030.



رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مؤتمر الأمم المتحدة 2022، للبحار والمحيطات المنعقد في لشبونة، بالبرتغال.