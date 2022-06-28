(حماس) تعقب على محاولات الاحتلال تسجيل أراضٍ بالقدس باسم المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها لمحاولات الاحتلال بتسجيل ملكية أراضٍ فلسطينية وقفية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك باسم مستوطنين.وقال محمد حمادة، المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس، في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء: " نعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وسرقة في وضح النهار لأراضي الوقف الإسلامي، وتهويداً لمساحات واسعة، تبلغ نحو 350 دونماً".وأضاف: "نجدّد رفضنا لكلّ الأساليب الاحتلالية في فرض أمر واقع فيهما، عبر تشريع قوانين باطلة، لن تفلح في طمس المعالم وتغيير حقائق التاريخ، وندعو إلى رفض كل تلك الإجراءات وإدانتها والتصدّي لها بكل الوسائل".