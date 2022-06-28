إسرائيل تخفض مستوى التحذير من السفر إلى اسطنبول

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر قرارًا بخفض مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول في تركيا.وأوضحت الصحيفة، أن مجلس الأمن القومي خفض التحذير من أعلى مستوى 4 إلى المستوى المتوسط 3، وذلك بعد أن عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل 30 مايو.وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن القومي طالب الإسرائيليين بتأجيل السفر غير الضروري إلى جميع أنحاء تركيا، وأزال التحذير الشديد بشأن مدينة إسطنبول.وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد أعلن في 13/ يونيو الجاري، رفع درجة تحذيره من السفر إلى إسطنبول إلى أعلى مستوى.وأوضح المجلس في بيان له، أن تحذيره من السفر يأتي في ضوء النوايا الإيرانية لمهاجمة إسرائيليين في تركيا، خاصة مدينة إسطنبول".وجاء ذلك عقب تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، طالب فيها الإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا ما لم تكن هناك حاجة ضرورية، كما طالب الموجودين هناك بالعودة في أسرع وقت.