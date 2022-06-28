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الكرملين: مستعدون إنهاء الحرب بأوكرانيا ولكن بشرط واحد

الكرملين: مستعدون إنهاء الحرب بأوكرانيا ولكن بشرط واحد
رام الله - دنيا الوطن
قال الكرملين، الثلاثاء، إنه يمكن إنهاء الحرب المندلعة في أوكرانيا خلال يوم واحد فقط، وذلك بمجرد إعلان كييف الاستسلام، في خطوة تظهر أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة المنال.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن الناطق باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمتري بيسكوف قوله، إنه بوسع الجانب الأوكراني إنهاء كل شيء قبل نهاية اليوم.

وأضاف بيسكوف أن نهاية الحرب المشتعلة منذ أشهر ممكنة إذا أصدرت كييف أمرا "للوحدات القومية لإلقاء السلاح" في إشارة إلى القوات الأوكرانية، معتبرا أن الأمر ضروري.

ويظهر هذ التصريح الجديد أن روسيا عازمة على استمرار الحرب حتى النهاية، ولن ترتضي بتوقف القتال عند الحدود الحالية حيث تسيطر القوات الروسية على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا.

وأطلقت روسيا الحرب في 24 فبراير الماضي، تحت شعار "عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس"، وهو إقليم في شرق أوكرانيا تقول موسكو إن الناطقين بالروسية هناك يعانون من اضطهاد السلطات الأوكرانية.

وبعد قصف صاروخي مكثف، تقدمت القوات الروسية صوب العاصمة كييف سريعا، لكنها فشلت في اقتحامها، مطلع أبريل الماضي، وركزت القتال في شرقي أوكرانيا وجنوبيها.

وتمكنت القوات الروسية من بسط سيطرتها على مديتين ماريوبول وسيفرودنيتسك، وباتت على وشك إنهاء الوجود الأوكراني في منطقة لوغانسك، التي تشكل مع منطقة دونيتسك إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وهو المركز الصناعي للبلاد.

وبدا أن الاستراتيجية العسكرية الروسية في الأسابيع الأخيرة تسير نحو السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي والمدن الاستراتيجية لإنهاء العملية العسكرية وإجبار كييف على التفاوض.

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