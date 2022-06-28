اشتية يلتقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كونراد" الألمانية ويبحث معه الوضع السياسي

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كونراد أديناور الألمانية نوربرت لامرت، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله.واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوضع السياسي العام والمستجدات في فلسطين، بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تزيد من حدة توتر الأوضاع، مشددا على أن التطرف الإسرائيلي المتزايد يقوض فرص السلام ويدمر حل الدولتين.وقال اشتية: "نواجه الآن فراغا سياسيا ولا أحد لديه شيء ليقدمه، ونريد ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل الزامها بالاتفاقيات الموقعة ووقف كافة إجراءاتها".وأضاف رئيس الوزراء: "إلىجانب الانتهاكات والإجراءات الأحادية، تمنعنا إسرائيل من عقد الانتخابات في القدس كسائر الأراضي الفلسطينية، وتضع فيتو أمام المسار الديمقراطي في فلسطين".