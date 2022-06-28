شؤون فلسطينية

الأحمد يلتقي الأمين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة ويعرضان الأوضاع الفلسطينية

الأحمد يلتقي الأمين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة ويعرضان الأوضاع الفلسطينية
لقاء الأحمد بطلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية
بيروت 28-6-2022
التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد اليوم الثلاثاء، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

كما وحضر اللقاء أمين سر حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وعضوي المكتب السياسي للجبهة رامز مصطفى وأنور رجا ومسؤول الجبهة في لبنان أبو كفاح غازي.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بغطاء من حكومة الاحتلال.

وأطلعهم الأحمد على قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة الخاص بالبدء في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة بالعلاقة مع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الخاصة بالقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال ورفض الاستيطان والتهويد وسرقة الأراضي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ورفض الإجراءات أحادية الجانب.

وأكد المجتمعون على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد على طريق إنهاء الانقسام للتصدي لمحاولات استهداف قضيتنا ومشروعنا الوطني.

وأشاد اللقاء بالمقاومة الشعبية وإثبات فعاليتها في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس في رفض الاستيطان والتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم على أرضنا الفلسطينية.

وصرح ناجي بعد اللقاء: "التقينا بالاخ عزام الـحمد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ونحن دائما على تواصل وهو معني بملف إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، هذا الانقسام الذي يؤرقنا جميعاً وكلنا نتوق إلى إنهائه".

وختم: "وفي هذه المناسبة نقول ونشير إلى أن شعبنا شعب عظيم بتضحياته يصمد في القدس البطلة، وفي المسجد الأقصى وفي كل فلسطين، ونرفع رأسنا به، ونفخر بهذا الشعب وبإنتمائنا له الذي أثبت بعد مئة عام أنه ما زال صامداً ويتحدى الاحتلال ومصمم على متابعة الكفاح إلى أن يحقق أهدافه".

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