شؤون فلسطينية

"التشريعي" بغزة يصدر بيانًا صحفيًا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس

"التشريعي" بغزة يصدر بيانًا صحفيًا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس
حفريات تجري في مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة القدس والأقصى في تشريعي غزة: إنها "تتابع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة بحق المسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس، وخاصة ما تتعرض له المنطقة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك، خاصة منطقة القصور الأموية من عمليات تجريف وحفريات تطال أساسات المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت اللجنة: "الاحتلال يعكف في الآونة الأخيرة على تكثيف الحفريات حول أساسات المسجد الأقصى المبارك، مما جعلها مكشوفة لعوامل التعرية، الأمر الذي سيجعلها ضعيفة تجاه أي زلزال طبيعي أو مصطنع، كما سيتسبب مع مرور الزمن
بانهيارات كبيرة داخل المسجد الأقصى المبارك، لا قدر الله".

وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين دينيا وتاريخيا وليس لليهود أي حق فيه، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ما أكدت عليه قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة .

وشددت اللجنة على ضرورة النفير العام لأبناء شعبنا الفلسطيني وخصوصا المقدسيين، دفاعا عن القدس والأقصى، فإن التجارب أثبتت أن قوة الحشد قادرة على فرض معادلات جديدة ترغم الاحتلال على التراجع عن مخططاته العدوانية تجاه القدس والأقصى.

وطالبت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الأردنية بتحمل مسئولياتها كافة تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات ومحاولات تهويد مستمرة ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وأن تبذل كل الجهد لإيقاف هذه الحملة المسعورة من الاحتلال بالحفريات أسفل المسجد الأقصى وحول أساساته.

وتابعت اللجنة أن المقاومة الفلسطينية بكل طرقها وأشكالها، قادرة على ردع الاحتلال من التفكير بأي حماقة تمس المسجد الأقصى المبارك.

ودعت أحرار العالم لإقامة دعاوى دولية في محكمة الجنايات الدولية ضد قادة الاحتلال بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.

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