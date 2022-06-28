دولي

(وول ستريت جورنال): السلطات الأمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية

(وول ستريت جورنال): السلطات الأمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر لصحيفة (وول ستريت جورنال): "إن السلطات الأمريكية أوقفت ناقلة نفط روسية، كانت متجهة إلى ميناء مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا".

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الناقلة التي تحمل اسم "دايتونا" مملوكة لمالك السفينة اليوناني TMS Tankers Ltd، وقد استأجرتها شركة Vitol، وهي شركة لتجارة السلع الأساسية ومقرها سويسرا.

وأظهرت البيانات أن السفينة أبحرت من شبه جزيرة تامان الروسية في البحر الأسود في أوائل يونيو الحالي، وهي محملة بالوقود والغاز، وكانت من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز يوم الأحد.

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