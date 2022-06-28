بينت: احتجاز (حماس) للأسرى الإسرائيليين يؤخر فرص التوصل لأي اتفاق





واعتبر المكتب في تصريح مقتضب مساء يوم الثلاثاء: "أن احتجاز حماس للأسيرين الإسرائيليين انتهاكا للقانون الدولي، وتؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق"، وفق قوله.





وأضاف: "نشر حماس لمقطع مصور يظهر حالة الأسير هشام السيد المتدهورة، يدفع إسرائيل نحو مواصلة جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين من قطاع غزة".





هذا ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء اليوم، مقطعًا مصورًا يظهر تدهور حالة الأسير الإسرائيلي السيد المحتجز لديها إبان حرب عام 2014.





وفي وقت سابق من يوم أمس، كان قد أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن ثمة تدهور طرأ على حالة الأسير الإسرائيلي السيد، ووعد بنشر المزيد من التفاصيل في الوقت المقبل.





في حين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت أنه يسعى جاهدًا لإعادة الأسرى الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة وتحتجزهم حركة (حماس)، وذلك من خلال وساطة مصرية.

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إن "حماس تحتجز مدنيين اثنين مصابين بأمراض عقلية".