لابيد: حماس مسؤول عن أوضاع الأسرى لديها

رام الله - دنيا الوطنعقب يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، على الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، للاسير الجندي الاسرائيلي هشام السيد، المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وقال لابيد في تصريحات له: "إسرائيل تعتبر حماس مسؤولة عن أوضاع الأسرى لديها، هذان مريضان عقلياً، واحتجازهما في الأسر لسنوات هو من أفعال لا يمكن تصورها"، على حد زعمه.وأضاف لابيد: "كما تحتجز حماس، جثتي الجنديين هادار غولدين وأورون شاؤول، وأدعو المجتمع الدولي إلى مطالبتها بالعمل وفق القانون الدولي"، بحسب تعبيره.