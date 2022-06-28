والد الجندي هشام السيد: هذه المرة الأولى التي أراه فيها منذ 7 سنوات

رام الله - دنيا الوطنعقب شعبان السيد، والد الجندي هشام السيد، الاسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على الفيديو التي نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء.ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن السيد، قوله: "هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها منذ 7 سنوات، لقد منحنا الرضا، إنه بخير وآمل أن يحصل على العلاج، يبدو أنه على ما يرام".وكانت كتائب القسام قد عرضت، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للأسير الجندي الاسرائيلي هشام السيد، المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع، وهو بحالة صحية متدهورة.