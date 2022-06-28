غزة: جمعية رجال الأعمال تعزي الأردن بضحايا العقبة

رام الله - دنيا الوطنتقدم رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، بأحر التعازي والمواساة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني الشقيق بضحايا حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة.وأكد الحايك في بيان صحفي، على تضامن شعب فلسطين مع حكومة وشعب الأردن الشقيق، معبراً عن أصدق التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وتمنى الحايك من المولى عز وجل أن يُجنّب الأردن الشقيق الأزمات، مشيدا بجهود ومواقف العاهل الاردني وشعب الأردن تجاه قضايا الأمة العربية والقضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص.