أول تعليق إسرائيلي على الفيديو الذي عرضه (القسام) لهشام السيد

رام الله - دنيا الوطنوصف ميكي زوهار، عضو الكنيست الاسرائيلي، مقطع الفيديو الذي عرضته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، للجندي الأسير هشام السيد، مساء اليوم الثلاثاء، بالمؤلم.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، قال زوهار: "هشام السيد مواطن إسرائيلي، رغم كل الظروف المحيط بالحادثة وكل الفرضيات بأنه يعاني من مرض انفصام الشخصية، يبقى أن نرى ما الذي ستقرره قوات الأمن بشأن هذه القضية".من جانبه، قال يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من الليكود: "حماس مسؤولة عن صحة هشام السيد، ويجب عليها أن تسلمه إلى إسرائيل، فأي تدهور في وضعه ستتحمل مسؤوليته وسيؤدي إلى رد غير متناسب من إسرائيل"، على حد تعبيره.وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام، قد أكد في تغريدة له، أمس الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.