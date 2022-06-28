الديمقراطية: نتضامن مع الأردن الشقيق في مصابه في حادث العقبة الأليم
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً صحفياً حول حادث ميناء العقبة الذي وقع أمس الاثنين.
وأكدت الجبهة تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة الحادث الأليم الذي شهده ميناء العقبة، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين الأبرياء.
وتقدمت بخالص العزاء إلى الأردن وشعبه وإلى عائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني على الدوام.
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