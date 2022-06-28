الديمقراطية: نتضامن مع الأردن الشقيق في مصابه في حادث العقبة الأليم

وتقدمت بخالص العزاء إلى الأردن وشعبه وإلى عائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني على الدوام.

وأكدت الجبهة تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة الحادث الأليم الذي شهده ميناء العقبة، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين الأبرياء.