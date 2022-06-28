شؤون فلسطينية

اشتية يطالب وفدًا أمريكيًا بتعزيز التعاون المباشر بين فلسطين والولايات المتحدة

اشتية يطالب وفدًا أمريكيًا بتعزيز التعاون المباشر بين فلسطين والولايات المتحدة
اشتية يستقبل وفدًا أمريكيًا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث أطلعهم على آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية واعتبارها شريكا في السلام، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بشكل مباشر.

وطالب بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للحفاظ على حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأشار اشتية إلى أهمية وجود ضغط أمريكي لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية سواء من مصادرة للأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.

وقال رئيس الوزراء: "نحن نعيش تحت احتلال عسكري مباشر، وإسرائيل تسيطر على كافة مناحي الحياة، ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال"، مضيفا: "القانون الدولي لا يتجزأ ومن غير المعقول أن يتم تطبيقه في العالم ولا يتم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لها".

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