شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تصدر بياناً حول امتحانات الثانوية العامة

التعليم بغزة تصدر بياناً حول امتحانات الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، حول امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن لجنة الامتحانات العامة، في اجتماع دائم؛ لدراسة مختلف التقارير الواردة حول إجراءات تنفيذ الامتحان في الميدان التربوي، وكذلك فيما يخص بعض الممارسات التي حاولت التأثير على سير الامتحان.

وأشارت إلى أن ذلك جاء انطلاق من أهمية انعقاد امتحانات الثانوية العامة، وحفاظاً ع لى مكانته ومصداقيته، وحرص الوزارة الدائم على تنفيذ الامتحان بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

وأوضحت الوزارة، أن اللجنة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سير الامتحان والحفاظ على هيبته وفق الأصول، وبما يخدم مصلحة الطلبة، والمحافظة على مصداقية  الامتحان، وملاحقة كل من يحاول العبث به والتشويش عليه.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مصاعب ناتجة عن ممارسات الاحتلال، عبر عدم منح التصاريح اللازمة للعديد من العاملين لدخول مدينة القدس لمتابعة سير الامتحان، ومحاولاته المتواصلة لفرض منهاجه فيها.

وشددت على أهمية تضافر الجهود كافة، لصون سير امتحان الثانوية العامة، داعية مكونات المجتمع إلى عدم التعاطي مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الامتحان وما يتعلق به.

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