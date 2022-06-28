(مكان): خطط إسرائيلية لإقامة مشروع منطقة صناعية لتشغيل 10 آلاف عامل من القطاع





وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ستنفذ قريباً مشروع إقامة منطقة صناعية في "غلاف غزة"، لتشغيل 10 آلاف عامل فلسطيني فيها.



الى ذلك قال المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن خطر التصعيد في غزة مستمر، مضيفًا أن هشاشة الوضع السياسي والأمني بالضفة الغربية "مقلقة للغاية".





ودعا وينسلاند، حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا، مشيراً إلى أن استمرار عمليات الهدم ومصادرة مباني الفلسطينيين أمر مُثير للقلق.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، أن لقاءً عُقد في معبر بيت حانون/ إيرز، بداية الأسبوع الجاري، بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بهدف بحث سبل إدخال تسهيلات على دخول العمال من قطاع غزة للعمل في أراضي عام 48.