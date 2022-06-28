شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير"أبو حميد" خضع لثلاث جلسات علاج كيميائي ولكن حالته تتفاقم بشكل سريع

هيئة الأسرى: الأسير"أبو حميد" خضع لثلاث جلسات علاج كيميائي ولكن حالته تتفاقم بشكل سريع
الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها هذا اليوم ونقلا عن محاميها الأستاذ كريم عجوة،  أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان أبو حميد آخذة في التدهور بشكل سريع،  وباتت بمرحلة حرجة وخطيرة  .

وأضافت  الهيئة أن الأسير أبو حميد خضع لثلاثة جلسات  علاج كيميائي، ومن المقرر أن يخضع لجلسة رابعة بعد 10 أيام وفقا لما قرره الأطباء المشرفين على حالته.

وتابعت الهيئة أن الأسير أبو حميد يعاني من أوجاع حادة في الجهة اليسرى من صدره،  كما يشتكي من الهزال الشديد  وعدم قدرته على المشي والتنفس، ويتنقل على كرسي متحرك ، وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد ومصيره،  مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل  من أجل الإفراج عنه ووضع حد لمعاناته داخل معتقلات الاحتلال.

يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاماً)، من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدة، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

أخبار ذات صلة

(مكان): خطط إسرائيلية لإقامة مشروع منطقة صناعية لتشغيل 10 آلاف عامل من القطاع

(مكان): خطط إسرائيلية لإقامة مشروع منطقة صناعية لتشغيل 10 آلاف عامل من القطاع

الوزير المالكي يبعث برسالة تعزية لنظيره الأردني &#34;الصفدي&#34;

الوزير المالكي يبعث برسالة تعزية لنظيره الأردني "الصفدي"

&#34;جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين&#34; تصدر بياناً للمطالبة بصرف حقوقهم كاملة في موعدها

"جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين" تصدر بياناً للمطالبة بصرف حقوقهم كاملة في موعدها

مستوطنون يستولون على عشر دونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطنون يستولون على عشر دونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الخارجية: غياب العقوبات الدولية يشجع الاحتلال على تعميق نكبة شعبنا وارتكاب جرائم الهدم

الخارجية: غياب العقوبات الدولية يشجع الاحتلال على تعميق نكبة شعبنا وارتكاب جرائم الهدم

&#34;المباحث&#34; بغزة تضبط اثنين من مروجي العملة المزيفة

"المباحث" بغزة تضبط اثنين من مروجي العملة المزيفة

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح المخيم التدريبي &#34;احترمها&#34; لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر تنويهًا بشأن عمل معبر رفح الخميس المقبل

"الداخلية" بغزة تصدر تنويهًا بشأن عمل معبر رفح الخميس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يبعث برسالة تعزية لنظيره الأردني &#34;الصفدي&#34;

الوزير المالكي يبعث برسالة تعزية لنظيره الأردني "الصفدي"

الخارجية: غياب العقوبات الدولية يشجع الاحتلال على تعميق نكبة شعبنا وارتكاب جرائم الهدم

الخارجية: غياب العقوبات الدولية يشجع الاحتلال على تعميق نكبة شعبنا وارتكاب جرائم الهدم

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح المخيم التدريبي &#34;احترمها&#34; لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

منوعات

الكشف عن سر &#34;دي جي ساسو&#34; في أغاني المهرجانات

الكشف عن سر "دي جي ساسو" في أغاني المهرجانات

في أحدث ظهور..ابن ميريام فارس نسخة عن والدته

في أحدث ظهور..ابن ميريام فارس نسخة عن والدته

روجينا تعلن شفاء والدتها من هذا المرض الخطير

روجينا تعلن شفاء والدتها من هذا المرض الخطير

شاهد: محمد رمضان في سريره في طائرته الفخمة

شاهد: محمد رمضان في سريره في طائرته الفخمة

ظهرت دون خاتم زواج..هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها؟

ظهرت دون خاتم زواج..هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها؟

صورة: السيدة فيروز في أوضح صورة مع أبنائها الثلاثة

صورة: السيدة فيروز في أوضح صورة مع أبنائها الثلاثة

شاهد: عمرو دياب في اللوك الجديد..والجمهور: إيه ده

شاهد: عمرو دياب في اللوك الجديد..والجمهور: إيه ده

شاهد: في حفل زفاف أسطوري..ملكة جمال لبنان بيرلا حلو تدخل القفص الذهبي

شاهد: في حفل زفاف أسطوري..ملكة جمال لبنان بيرلا حلو تدخل القفص الذهبي

لغز اختفاء آمال ماهر لا يزال يحيّر الجميع..فهل من إجابة؟

لغز اختفاء آمال ماهر لا يزال يحيّر الجميع..فهل من إجابة؟

شاهد: مشادة وعراك في نقابة الموسيقيين في مصر..والسبب حسن شاكوش

شاهد: مشادة وعراك في نقابة الموسيقيين في مصر..والسبب حسن شاكوش

عربي

الإمارات عرقلت تعيين دبلوماسي جزائري سابق مبعوثا أمميا إلى ليبيا

الإمارات عرقلت تعيين دبلوماسي جزائري سابق مبعوثا أمميا إلى ليبيا

المغرب ينفي الاتصال مع &#34;جمهورية دونيتسك&#34; لإنقاذ مواطن من الإعدام

المغرب ينفي الاتصال مع "جمهورية دونيتسك" لإنقاذ مواطن من الإعدام

شاهد: 13 قتيل و251 إصابة من جراء تسرب غاز سام بمنطقة العقبة الأردنية

شاهد: 13 قتيل و251 إصابة من جراء تسرب غاز سام بمنطقة العقبة الأردنية

شاهد: قاتل طالبة المنصورة يضحك خلال محاكمته

شاهد: قاتل طالبة المنصورة يضحك خلال محاكمته