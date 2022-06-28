الوزير المالكي يبعث برسالة تعزية لنظيره الأردني "الصفدي"

رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي يوم الثلاثاء، برسالة تعزية لنظيره الأردني الوزير د. أيمن الصفدي عزاه فيها بشهداء العقبة، ضحايا انفجار صهريج الغاز.وعبّر المالكي برسالته، عن وقوف فلسطين الدائم الى جانب المملكة الاردنية، مؤكدا على الثقة بقدرتها على تجاوز هذا الحدث المؤلم.وشددت، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين ويحقق للأردن دوام الأمن والاستقرار والازدهار.