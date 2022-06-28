شؤون فلسطينية

مستوطنون يستولون على عشر دونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطنون يستولون على عشر دونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استولى مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء، على 10 دونمات، من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مجموعة من المستوطنين استولوا على أراضٍ في منطقة "المشروع" جنوب البلدة، محاذية لمستوطنتي (افرات) و(ام محيميدين) الجاثمتين على أراضي المواطنين. 

وأضاف صلاح، أن المستوطنين شرعوا بزراعة الأرض بمختلف أنواع الأشتال، ما يهدد بالاستيلاء على باقي المساحة الأخرى البالغة 40 دونما.

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