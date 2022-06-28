"المباحث" بغزة تضبط اثنين من مروجي العملة المزيفة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء، إن مباحث الشجاعية ضبطت اثنين من مروجي العملة المزيفة، خلال ال ٤٨ ساعة الماضية، مضيفاً أنه تم استكمال التحقيق معهم وتوقيفهم بشكل قانوني.وأضاف البطنيجي، في حديثٍ عبر إذاعة (صوت الأقصى)، أن " الشرطة ضبطت سابقاً آلات لتزييف العملات، ورفعت أصحابها للنيابة، ونحن نقف لهم بالمرصاد".ولفت إلى أنه " لا يوجد إمكانيات كبيرة عند بعض الناس الذين يقومون بالتزييف، ومن السهولة معرفة العملات المزيفة".ودعا البطنيجي المواطنين للإبلاغ عن كل من يحاول تمرير العملات المزيفة، مشيداً بأن "الشعب واعٍ لكل محاولات التزييف".