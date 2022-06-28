شؤون فلسطينية

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق بجامعات غزة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح مركز الإعلام المجتمعي CMC المخيم التدريبي "احترمها" لطلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن أنشطة مشروع “تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية – احترمها″، الذي ينفذه مركز الإعلام المجتمعي للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع مؤسسة "هينرش بل" الألمانية.

وقالت عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي، أن مشروع "احترمها" يهدف إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة والمساواة في المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة من خلال رفع وعي طلبة الجامعات والأكاديميين/ات بحقوق المرأة، وتمكين الأكاديميات ومأسسة هيئة الأكاديميات الفلسطينيات التي تم تشكيلها قبل أكثر من عامين؛ بهدف خلق جسم نسوي مستقل قادر على الدفاع عن حقوق الأكاديميات وتمثيلهن في المجالات المختلفة.

وبدورها وضحت إيمان زعرب، منسقة المشروع، أنه يجري تنفيذ التدريب على مدار 5 أيام متواصلة بواقع 25 ساعة تدريبية، يتطلع مركز الإعلام المجتمعي من خلالها إلى تطوير وبناء قدرات المشاركين/ات حول موضوعات النوع الاجتماعي، والمساواة الجندرية، وحقوق المرأة في المواثيق والقوانين المحلية والدولية، إلى جانب مهارات إعداد المدربين TOT.

ويستهدف التدريب 21 مشارك/ة من طلبة وخريجي/ات كليات الإعلام والحقوق من جامعات فلسطين، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، والأزهر، والإسراء، وكلية فلسطين التقنية، والقدس المفتوحة، التي وقع مركز الإعلام المجتمعي معها مذكرة تفاهم قبل عام، تنص على دعم جهود تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية والمساهمة في إثرائها.

وبيّنت زعرب المسار التدريبي للمخيم، حيث سيتعرف المشاركون/ات في اليوم الأول من التدريب على حقوق الإنسان الأساسية، والشرعة الدولية، مع التركيز على حقوق المرأة الفلسطينية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية.

ويتناول الموضوع الثاني مفاهيم النوع الاجتماعي، وأسسه ومرتكزاته، والأدوار المرتبطة به، والحاجات والفجوات الخاصة بالنوع الاجتماعي.

وسيتعلم المشاركون/ات خلال الموضوع الثالث أساسيات ومهارات تدريب المدربين، وأهدافه، ومبادئه، والأسس النظرية لعملية التعلم لدى الكبار، ودورة حياة التدريب، والأدوات والأساليب المستخدمة في عملية التدريب، والتخطيط والتنظيم للتدريب، وإدارته.

يُشار إلى أن مركز الإعلام المجتمعي قد نفذ ضمن أنشطة مشروع احترمها (2) تدريب حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي للأكاديميات، ونظم سلسلة زيارات تعريف وتشبيك للمؤسسات الأهلية بمشاركة اللجنة التحضيرية لهيئة الأكاديميات الفلسطينيات PAC، وعقد أيضاً سلسلة من جلسات النقاش في جامعات الأزهر والأقصى وفلسطين حول حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديميات، ونفذ جلستين حواريتين للصحافيين/ات وسفراء حقوق المرأة لدى CMC؛ بهدف مناقشة أهم قضايا المرأة في الجامعات التي يجب تسليط الضوء عليها إعلامياً.

يُذكر إلى أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.

  








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