العثور على جثث 40 مهاجرا بشاحنة في تكساس

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية.وبحسب ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربي فقد قالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر.بدورها صرحت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.وأظهرت صور نشرها مراسل (كيه.إس.إيه.تي) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.