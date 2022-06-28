مسؤول إسرائيلي سابق يُعلق على تصريح القسام حول تدهور صحة أحد الأسرى

رام الله - دنيا الوطنعلّق المنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال، موشي طال، اليوم الثلاثاء، على تغريدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بشأن تدهور صحة أحد الجنود الأسرى لديهم.وقال المنسق السابق، إنني "أقترح أخذ الإعلان على محمل الجد، وأرى هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومة ولنا جميعاً".وقد أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، أمس، بيانا حمّل فيه حركة حماس "المسؤولة عن أوضاع الأسرى المدنيين"، وقال "ستواصل إسرائيل جهودها، بوساطة مصرية، لإعادة الأسرى والمفقودين".كما وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن مجموعة من النشطاء الإسرائيليين المهتمين بمساندة عائلة منغيستو وعائلات الأسرى، طالبوا الحكومة بتزويد عائلات الأسرى الإسرائيليين، بمعلومات موثوقة وواضحة لا لبس فيها فيما يتعلق بحالة الأسرى لدى (حماس).وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها، من دون مزيد من التفاصيل.