العثور على جثث 46 مهاجراً في شاحنة بولاية تكساس الأميركية

أعلنت الشرطة في مدينة سان أنطونيو، بولاية (تكساس) الأميركية، عثورها على جثث 46 مهاجراً في مقطورة شاحنة، إذ أظهرت صور على مواقع التواصل سيارات شرطة وإسعاف تحيط بالشاحنة الكبيرة.





وذكرت قناة (كيه إس إيه تي) في سان أنطونيو، نقلاً عن شرطة المدينة، إنه "تم العثور على 42 شخصا موتى داخل المقطورة".





وأوضحت القناة أنه "تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة"، وفقاً لموقع (الجزيرة نت).





وقال رئيس دائرة الإطفاء بسان أنطونيو، إن "46 شخصا قضوا بسبب الحر الشديد داخل الشاحنة التي كانت تقل مهاجرين".





ووصف الحادثة بأنها "فاجعة هجرة جديدة محتملة، لا سيما أن الشاحنات تعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة".





ومن الجدير بالذكر أن سان أنطونيو تقع على بُعد 240 كيلومترا من الحدود مع المكسيك.

رام الله - دنيا الوطن