بالقراءة الأولى.. (كنيست) تقر مشروع القانون الخاص بحلها





وأيد مشروع القرار 35 نائباً، دون أن يعارضه أي نائب أو يمتنع عن التصويت عليه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وستلتئم لجنة (كنيست) البرلمانية الساعة 11 من قبل الظهر لإعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في (كنيست).



وتقرر أن تستكمل عملية تمرير مشروع القانون حتى منتصف ليلة يوم غدٍ الأربعاء قبل انتهاء مفعول أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية.



وفي إطار اتفاق بين الائتلاف الحكومي والمعارضة تقرر عدم المضي قدما باستكمال إجراءات تمرير مشروع القانون المعروف بـ "قانون المتهم" إلى جانب تأييد مشروع القانون الخاص بتقديم دعم مالي للمستقلين الذين تضرروا اقتصاديا عقب موجة (أوميكرون) الوبائية .



وبشكل استثنائي تقرر طرح موعدين محتملين لإجراء الانتخابات العامة وهما 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل والأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم على أن يتم تحديد الموعد النهائي لاحقا.



رام الله - دنيا الوطنأقرت (كنيست) في إسرائيل بكامل هيئتها فجر اليوم بالقراءة الأولى، وبالإجماع، مشروع القانون القاضي بحلها.