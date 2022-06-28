دولي

بالقراءة الأولى.. (كنيست) تقر مشروع القانون الخاص بحلها

بالقراءة الأولى.. (كنيست) تقر مشروع القانون الخاص بحلها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقرت (كنيست) في إسرائيل بكامل هيئتها فجر اليوم بالقراءة الأولى، وبالإجماع، مشروع القانون القاضي بحلها. 

وأيد مشروع القرار 35 نائباً، دون أن يعارضه أي نائب أو يمتنع عن التصويت عليه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وستلتئم لجنة (كنيست) البرلمانية الساعة 11 من قبل الظهر  لإعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في (كنيست).

وتقرر أن تستكمل عملية تمرير مشروع القانون حتى منتصف ليلة يوم غدٍ الأربعاء قبل انتهاء مفعول أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية.

وفي إطار اتفاق بين الائتلاف الحكومي والمعارضة تقرر عدم المضي قدما باستكمال إجراءات تمرير مشروع القانون المعروف بـ "قانون المتهم" إلى جانب تأييد مشروع القانون الخاص بتقديم دعم مالي للمستقلين الذين تضرروا اقتصاديا عقب موجة (أوميكرون) الوبائية .

وبشكل استثنائي تقرر طرح موعدين محتملين لإجراء الانتخابات العامة  وهما 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل والأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم على أن يتم تحديد الموعد النهائي لاحقا.

أخبار ذات صلة

العثور على جثث 46 مهاجراً في شاحنة بولاية تكساس الأميركية

العثور على جثث 46 مهاجراً في شاحنة بولاية تكساس الأميركية

&#34;القومي الروسي&#34; ليتوانيا تتحمل تداعيات قراراها منع مرور البضائع الروسية من أراضيها

"القومي الروسي" ليتوانيا تتحمل تداعيات قراراها منع مرور البضائع الروسية من أراضيها

صحيفة إسرائيلية: اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على حل (كنيست) الأربعاء المقبل

صحيفة إسرائيلية: اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على حل (كنيست) الأربعاء المقبل

حزب (يهدوت هتواره) يكشف موعد الانتخابات الإسرائيلية الخامسة

حزب (يهدوت هتواره) يكشف موعد الانتخابات الإسرائيلية الخامسة

(معاريف): لجنة (كنيست) ستجتمع مساء اليوم لمناقشة قوانين حله

(معاريف): لجنة (كنيست) ستجتمع مساء اليوم لمناقشة قوانين حله

بعد (كورونا) وجدري القرود.. خبراء بريطانيون يكشفون عن جائحة جديدة

بعد (كورونا) وجدري القرود.. خبراء بريطانيون يكشفون عن جائحة جديدة

المتطرف بن غفير يكشف عن خططه حال أصبح وزيراً بالحكومة المقبلة

المتطرف بن غفير يكشف عن خططه حال أصبح وزيراً بالحكومة المقبلة

غانتس: سنتوجه لانتخابات خامسة وسأفعل كل شيء حتى لا تتشكل حكومة بديلة

غانتس: سنتوجه لانتخابات خامسة وسأفعل كل شيء حتى لا تتشكل حكومة بديلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

تحطيم مركبات مستوطنين وتصد لاعتداءاتهم بنابلس ومواجهات برام الله

تحطيم مركبات مستوطنين وتصد لاعتداءاتهم بنابلس ومواجهات برام الله

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد 15 عامًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد 15 عامًا من الاعتقال

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات

أول تعليق إسرائيلي على تصريح (القسام) المتعلق بحالة أحد الجنود لديها

أول تعليق إسرائيلي على تصريح (القسام) المتعلق بحالة أحد الجنود لديها

أبو عبيدة: تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام

أبو عبيدة: تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام

الحسيني يحذر من سياسة الاحتلال الرامية لتدنيس وتهويد القدس

الحسيني يحذر من سياسة الاحتلال الرامية لتدنيس وتهويد القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

منوعات

لغز اختفاء آمال ماهر لا يزال يحيّر الجميع..فهل من إجابة؟

لغز اختفاء آمال ماهر لا يزال يحيّر الجميع..فهل من إجابة؟

شاهد: مشادة وعراك في نقابة الموسيقيين في مصر..والسبب حسن شاكوش

شاهد: مشادة وعراك في نقابة الموسيقيين في مصر..والسبب حسن شاكوش

بطلة الطائر المبكر &#34;ديميت أوزديمير&#34; تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

بطلة الطائر المبكر "ديميت أوزديمير" تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

عربي

الإمارات عرقلت تعيين دبلوماسي جزائري سابق مبعوثا أمميا إلى ليبيا

الإمارات عرقلت تعيين دبلوماسي جزائري سابق مبعوثا أمميا إلى ليبيا

المغرب ينفي الاتصال مع &#34;جمهورية دونيتسك&#34; لإنقاذ مواطن من الإعدام

المغرب ينفي الاتصال مع "جمهورية دونيتسك" لإنقاذ مواطن من الإعدام

شاهد: 13 قتيل و251 إصابة من جراء تسرب غاز سام بمنطقة العقبة الأردنية

شاهد: 13 قتيل و251 إصابة من جراء تسرب غاز سام بمنطقة العقبة الأردنية

شاهد: قاتل طالبة المنصورة يضحك خلال محاكمته

شاهد: قاتل طالبة المنصورة يضحك خلال محاكمته