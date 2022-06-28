شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خمسة شبان من بلدات جبع والسيلة الحارثية واليامون في محافظة جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنيس زاهر علاونة، والأسير المحرر قصي حسن سلامة بعد اقتحام بلدة جبع جنوب المحافظة ومداهمة منزلي ذويهما وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي بلدة السيلة الحارثية غربا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عاصم عبد الله طحاينة، وأحمد أبو مسعدة جرادات، فيما اعتقلت من اليامون الشاب أحمد عزمي أبو الحسن، كما داهمت منزلي المواطنين رائد صلاح واحمد المهندس.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة الدوحة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد خضر مسالمة (18عاما) بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة الدوحة.

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