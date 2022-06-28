شؤون فلسطينية

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل
حالة الطقس - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي هذه الليلة، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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