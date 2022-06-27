دولي

صحيفة إسرائيلية: اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على حل (كنيست) الأربعاء المقبل

صحيفة إسرائيلية: اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على حل (كنيست) الأربعاء المقبل
(كنيست)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن الموعد المتفق عليه بين حزبي الائتلاف والمعارضة لحل (كنيست).

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن "اتفاق جرى بين الائتلاف والمعارضة على حل (كنيست) يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 حزيران/ يونيو".

كما وأفادت الصحيفة، بأن الحزبين اتفقا أيضا على عدم الترويج لـ "قانون المتهم".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (معاريف)، أن لجنة (كنيست) برئاسة عضوها نير أورباخ، ستجتمع عند الساعة الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، لمناقشة مشاريع قوانين حل (كنيست).

وبحسب الصحيفة، فقد أكد جلعاد كاريب، رئيس لجنة الدستور بـ(كنيست)، أن قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى، على جدول الأعمال اليوم، لافتا إلى أن ذلك مرهوناً بموافقة اللجنة.

وكانت قناة (كان)، قد أكدت أن الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل، بشأن حل (كنيست)، وصلت إلى طريق مسدود.

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