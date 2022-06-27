شؤون فلسطينية

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات
اشتية يستقبل وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا من رؤساء بلديات فرنسية وعدد من المتضامنين، حيث أطلعهم على آخر المستجدات والتطورات السياسية، بالإضافة إلى انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وقال رئيس الوزراء: "زيارتكم لفلسطين ولرؤية الاوضاع ومعاناة أبناء شعبنا خاصة مخيمات اللاجئين من على أرض الواقع مهمة، وهذا التضامن مع فلسطين وشعبنا من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان".

وطالب اشتية الوفد بالعمل مع حكومة بلادهم من أجل الاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين، بالإضافة إلى أهمية الانتقال من وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية لمقاطعتها.

وثمن رئيس الوزراء جهود الوفد المبذولة من أجل عقد توأمة بين عدد من المدن الفرنسية والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لما فيه من رسالة هامة.

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