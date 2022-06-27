شؤون فلسطينية

أول تعليق إسرائيلي على تصريح (القسام) المتعلق بحالة أحد الجنود لديها

أول تعليق إسرائيلي على تصريح (القسام) المتعلق بحالة أحد الجنود لديها
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس لديها أي علم بأي تغيير في الحالة الصحية لأفرا منغستو أو هشام السيد المحتجزيْن لدى المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد أشار المسؤول الأمني، إلى أن إعلان حركة حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين (القسام)، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن مساء اليوم الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام.

وأكد أبو عبيدة، في تغريدة له على قناته بموقع (تليجرام)، مساء اليوم الاثنين، أنه خلال الساعات المقبلة، سيتم نشر ما يؤكد ذلك.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد 15 عاما من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد 15 عاما من الاعتقال

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات

بحضور الرئيس عباس.. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات حكومية جديدة

بحضور الرئيس عباس.. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات حكومية جديدة

أبو عبيدة: تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام

أبو عبيدة: تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام

الحسيني يحذر من سياسة الاحتلال الرامية لتدنيس وتهويد القدس

الحسيني يحذر من سياسة الاحتلال الرامية لتدنيس وتهويد القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

سفيرا السودان ولبنان يؤكدان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه أساس السلام في المنطقة والعالم

سفيرا السودان ولبنان يؤكدان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه أساس السلام في المنطقة والعالم

&#34;حماية&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطاني في القدس

"حماية" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطاني في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات

اشتية يطالب وفدًا من رؤساء بلديات فرنسية بالعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات

الحسيني يحذر من سياسة الاحتلال الرامية لتدنيس وتهويد القدس

الحسيني يحذر من سياسة الاحتلال الرامية لتدنيس وتهويد القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

سفيرا السودان ولبنان يؤكدان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه أساس السلام في المنطقة والعالم

سفيرا السودان ولبنان يؤكدان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه أساس السلام في المنطقة والعالم

&#34;حماية&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطاني في القدس

"حماية" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطاني في القدس

الاحتلال يهدم بركة زراعية في بيرزيت ويوقف بناء منازل ببيت لحم

الاحتلال يهدم بركة زراعية في بيرزيت ويوقف بناء منازل ببيت لحم

وينسلاند: ندعو الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً

وينسلاند: ندعو الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً

هيئة مقدسية تحذّر من مساعي الاحتلال المتسارعة لتغيير معالم القدس

هيئة مقدسية تحذّر من مساعي الاحتلال المتسارعة لتغيير معالم القدس

منوعات

بطلة الطائر المبكر &#34;ديميت أوزديمير&#34; تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

بطلة الطائر المبكر "ديميت أوزديمير" تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

عربي

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

الخرطوم تعلن &#34;إعدام&#34; جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي