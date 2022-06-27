أول تعليق إسرائيلي على تصريح (القسام) المتعلق بحالة أحد الجنود لديها

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس لديها أي علم بأي تغيير في الحالة الصحية لأفرا منغستو أو هشام السيد المحتجزيْن لدى المقاومة في قطاع غزة.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد أشار المسؤول الأمني، إلى أن إعلان حركة حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين (القسام)، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن مساء اليوم الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام.وأكد أبو عبيدة، في تغريدة له على قناته بموقع (تليجرام)، مساء اليوم الاثنين، أنه خلال الساعات المقبلة، سيتم نشر ما يؤكد ذلك.