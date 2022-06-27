أبو عبيدة: تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام

رام الله - دنيا الوطنأعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين (القسام)، الجناح العسكري لحركة حماس، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام.وأكد أبو عبيدة، في تغريدة له على قناته بموقع (تليجرام)، مساء اليوم الاثنين، أنه خلال الساعات المقبلة، سيتم نشر ما يؤكد ذلك.وتمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية، إبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014، من أسر الجنديين شاؤول آرون وهادار غولدين، فيما تم بعد ذلك أسر اسرائيلييْن مدنيين وهما أفيرا مانغيستو وهشام السيد.وجرى بعد حربي 2014، و2021، الكثير من الأحاديث والتقارير التي تتحدث عن صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي، لكن الاخير لا يزال يماطل حتى اللحظة في اتمام هذه الصفقة.