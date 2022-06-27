"حماية" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطاني في القدس

رام الله - دنيا الوطنأدان مركز "حماية" لحقوق الإنسان، بأشد العبارات استمرار وتسارع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس بشكل خاص، حيث قامت سلطات الفصل العنصري "الإسرائيلي" مؤخراً، بتسجيل ونقل ملكية مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس المحتلة باسم "إسرائيليين"، في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.وأكد المركز عدم شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفته القطعية لأحكام القانون الإنسانيالدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي التي تحظر نقل سكان الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات.وقال: إن "استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي الفلسطينية، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وضرباً بعرض الحائط لموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يُحتِّم على المجتمع الدولي الوقوف في وجه تلك المخططات وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي واتخاذ خطوات أكثر جدية نحو وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأشار المركز إلى حوالي (66) قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ناقشت وأدانت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان من أبرزها قرارا مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي نص بوضوح على عدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وطالب بوقف الاستيطان في الضفةالغربية بما فيها القدس.