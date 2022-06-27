شؤون فلسطينية

مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بالحكومة

مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بالحكومة
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، تفاصيل ترأس الرئيس محمود عباس، جلسة الحكومة الفلسطينية صباح اليوم.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ترأس الرئيس عباس لجلسة الحكومة "يحمل رسائل ومضامين هامة أبرزها ثقته بالحكومة وبرئيسها وبأدائها ورغبته بتقديم توجيهات لها للعمل في المرحلة المقبلة".

وبحسب المصدر، فإن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد حضر اجتماع الحكومة برفقة الرئيس عباس، كذلك انتصار أبو عمارة، رئيس ديوان الرئاسة، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس.

وأضاف المصدر أن "الرئيس عباس أكد دعمه للحكومة في عملها وإطلاعه الكامل على كل ما تقوم به تنفيذاً لرؤيته الوطنية"، مطالباً الحكومة "بعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات تطبيق قرارات المجلس المركزي على العمل اليومي".

وحول مجريات الجلسة، قال المصدر: "إن الرئيس عباس بدأ حديثه بالثناء على توجهات الحكومة بالتفاعل مع قضايا المواطنين وأهمية العمل بين الناس في تطوير سياسات العمل الحكومي"، مشيراً إلى "تدخلات الحكومة في مسافر يطا التي تم الإعلان عنها يوم أمس في المهرجان الوطني الذي ترأسه رئيس الوزراء و".

وأكمل المصدر: أن "الرئيس عباس وضع الحكومة بصورة التحديات السياسية في هذه المرحلة وزيارة بايدن المقبلة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجمود الملف السياسي مع دولة الاحتلال". 

وبحسب المصدر، فإن "الرئيس عباس طالب الحكومة العمل على مجموعة من القضايا التي تهم المواطن، وإن أول هذه القضايا هو التوجه نحو الصناعة"، كذلك طالب الرئيس عباس الحكومة بـ "العمل الجاد من أجل تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق صناعية حقيقية حتى نطور اقتصادنا الوطني ونزيد من عدد المصانع ونقلل من البطالة".

وأشار إلى أن الرئيس عباس، أكد على ضرورة العمل على التحول نحو الطاقة البديلة أو الشمسية، قائلاً بأنه "يرغب أن يأتي اليوم الذي تتحول فيه كل فلسطين نحو هذا النوع من الطاقة النظيفة".

وطالب الرئيس عباس، الحكومة، "العمل على تخضير فلسطين وزرع شجرة في كل مكان فارغ وتحويل جبالنا إلى غابات بدلاً من تركها جرداء"، مؤكداً أن "تشجير الجبال يجب أن يكون مهمة وطنية بالنسبة لنا رغم كل ما قد نواجهه من معارضة الاحتلال".

وتابع: "لا نريد لأبنائنا مدناً من الأسمنت فقط نريد أن نقيم حديقة في كل مساحة فارغة داخل المدن،  كل أرض حكومية نقيم فيها حديقة، إضافة إلى بناء السدود وتنظيم مجاري الوديان من أجل توفير الماء بشكل سليم وعدم إهدار الثروات الوطنية".

وأكد الرئيس عباس، على ضرورة "التركيز على الصناعات الغذائية، من أجل الدمج بين الإنتاج الزراعي والتوجهي الصناعي"، كما طالب بـ "تنظيم عملية استيراد السيارات ووسائل النقل من أجل تخفيف الازدحام وتقليل المخاطر البيئية".

وأضاف، أن "الرئيس عباس شدد على ضرورة مواصلة جهود الحكومة في تأمين استيراد القمح والمواد الغذائية لتجاوز آثار الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في اوكرانيا". 

وبحسب قول المصدر، فإن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، "وضع الرئيس عباس في صورة ما تقوم به الحكومة من تدخلات في كافة القطاعات وفق توجيهاته وتنفيذاً لرؤية الرئيس في ذلك". 

وختم بالقول: "إن زيارة الرئيس عباس تأتي في وقت هام أكدت على ثقته بالحكومة ورئيسها، في ظل ما يشاع من أخبار كاذبة عن تعديل أو تغيير وزاري، في ظل تطوير السياسات الوطنية لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة".

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