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الأردن: 10 وفيات و250 إصابة من جراء تسرب غاز سام بالعقبة.. والحكومة تتحرك

الأردن: 10 وفيات و250 إصابة من جراء تسرب غاز سام بالعقبة.. والحكومة تتحرك
رام الله - دنيا الوطن
توفي، مساء اليوم الاثنين، 10 أشخاص، فيما أصيب 250 أخرون جراء تسرب غاز سام من صهريج في منطقة العقبة.

وبحسب موقع قناة (المملكة) الأردنية، فقد أخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج، معلنة في الوقت ذاته أنه تمت السيطرة على التسرب.

وأوضحت أن الباخرة التي تسرب منها الغاز، أسقطت صهريجا يحتوي على مواد غازية سامة، مشيرة إلى أن مكان تسرب الغاز السام، بعيد عن المناطق السكنية.

وقالت القناة الأردنية: "تم الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين"، مضيفة: "ونُقل مصابون إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهرج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام".

بدوره، قال عامر السرطاوي، الناطق باسم مديرية الأمن العام: "في أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأضاف: "أنه جرى على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج".

من جانبها، أعلنت الحكومة الأردنية الاثنين، عن تشكيل فريق برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق بحادثة العقبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وفاة 10 أشخاص وإصابات العشرات، وفق الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول.

وناشد الشبول في تصريح لقناة (المملكة)، بعدم الاقتراب من مكان الحادث، معلنا عن إرسال تعزيزات طبية إلى العقبة تشمل أسرّة وغير ذلك.

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