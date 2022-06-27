الاحتلال يهدم بركة زراعية في بيرزيت ويوقف بناء منازل ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بركة زراعية في بلدة بيرزيت شمال محافظة رام الله، فيما أخطرت بوقف بناء عدد من المنازل الفلسطينية جنوب بيت لحم.واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة بلدة بيرزيت، وهدم بركة لري كروم العنب، وتبلغ سعتها 250 كوبا، وتستعمل لري 45 دونما من كروم العنب، دون إخطار مسبق.وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف بناء عدد من المنازل في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أخطر بوقف عدد من المنازل الفلسطينية، عرف من أصحابها محمود بدر زواهرة، بحجة عدم الترخيص.وفي نابلس، تضررت مركبات تابعة للاحتلال جرّاء رشقها بالحجارة، قرب مفرق مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب المدينة.واندلعت مواجهات صباح اليوم، في بلدات قضاء رام الله، بعد اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيت عور التحتا، وبيت لقيا غرب رام الله.