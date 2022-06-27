شؤون فلسطينية

وينسلاند: ندعو الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً

وينسلاند: ندعو الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً
رام الله - دنيا الوطن
دعا تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بشكل فوري.

وأكد وينسلاند في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، أن استمرار عمليات الاحتلال بهدم ومصادري مباني الفلسطينيين، أمر مثير للقلق.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاستيطان في مدينة القدس ومناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، بإقامة عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية.

كما تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، هدم منازل المواطنين في مناطق الضفة الغربية، حيث تجبر بعض المواطنين على هدم منزله ذاتيا بغير وجه حق.

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