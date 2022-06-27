حزب (يهدوت هتواره) يكشف موعد الانتخابات الإسرائيلية الخامسة

رام الله - دنيا الوطنأفاد رئيس حزب "يهدوت هتوراة" عضو الكنيست موشيه غافني أن الموعد المتفق عليه لإجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة هو 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2022وأكد غافني، لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه أبلغ زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أنه بعد التشاور مع رؤساء الأحزاب الدينية، سيبذلون قصارى جهدهم لمنع الانتخابات، وإذا لم ينجحوا فسيذهبون إلى الانتخابات في أكتوبر.وقال غافني وفق للصحيفة الإسرائيلية: "سنبذل جهدنا لمنع هذه الانتخابات غير الضرورية".