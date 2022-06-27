هيئة مقدسية تحذّر من مساعي الاحتلال المتسارعة لتغيير معالم القدس



وأوضح الهدمي أن الحفريات مستمرة في منطقة القصور الأموية قرب المسجد الأقصى.



وبين أن مشروع ما يسميه الاحتلال "تصحيح ملكية الأراضي" خطير جدا لم يتوقف عند الأراضي القريبة من الأقصى، والأخطر قربها من المسجد المبارك.



وأشار إلى أن المشروع مستمر في كافة أحياء مدينة القدس، في مساعي الاحتلال للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص.



وأضاف أن الاحتلال عمل على تفريغ مساحات واسعة تحت البلدة القديمة بالقدس.



رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة مقدسية من مسابقة الاحتلال الإسرائيلي للزمن لتغيير ملامح معالم مدينة القدس.وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي، إن الاحتلال يعمل على تغيير ملامح القصور الأموية بالقدس في محاولة للادعاء بوجود آثار له بالقدس، ويسابق الزمن لتغيير ملامح مدينة القدس.