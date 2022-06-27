فارس يطلع منسق الأمم المتحدة على جملة من القضايا المتعلقة بالأسرى

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس نادي الأسير قدورة فارس، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على آخر المستجدات على صعيد قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة متواصلة.وناقش فارس مع وينسلاند، اليوم الإثنين، جملة من القضايا المتعلقة بواقع الأسرى، ومنها ارتفاع وتيرة جرائم وانتهاكات الاحتلال بحقّهم في الآونة الأخيرة، وتصاعد عمليات الاعتقال الممنهجة وما يرافقها من انتهاكات طالت آلاف العائلات، عدا عن الإعدامات الميدانية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما ناقشا قضية الأسرى المرضى، في ظل تصاعد أعدادهم وإصابتهم بأمراض مزمنة، إضافة إلى قضايا مركزية كسياسة اعتقال الأطفال، والنساء، وتصاعد سياسة العزل الانفرادي.