بكيرات يحذر من حفريات تهويدية لتغيير المعالم الجنوبية للأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، اليوم الاثنين، من حفريات تهويدية ينفذها الاحتلال؛ لتغيير المعالم الجنوبية الغربية للأقصى.وقال بكيرات إن الاحتلال يحاول أن يقول أن المناطق التي يشرع بتنفيذ الحفريات بها في محيط الأقصى، هي مناطق تابعة له.وبين أن كل المناطق التي يحاول الاحتلال تغيير أسماءها هي مناطق أثرية ووقف، لا يمكن أن تكون ملك للاحتلال.وأكد أن مدينة القدس والبلدة القديمة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.وأشار بكيرات إلى أن الحفريات الإسرائيلية في محيط الأقصى مستمرة منذ عام 67 لغاية اليوم، حيث كانت تستهدف بالدرجة الأولى محيط المسجد الأقصى من الجهات الثلاث الغربية والجنوبية والشرقية.وأضاف: "كان الاستهداف في حائط البراق حينما هدمت حارت المغاربة ثم بدأت الحفريات على عمق 15 مترا للوصول إلى الأساسات مما نتج عنه الوصول إلى ما يسمى النفق الغربي".وبين أن الحفريات توسعت باتجاه الجنوب تشمل القصور الأموية، واستمرت باللتوسع إلى منطقة باب العمود ثم باب الخليل ثم باب النبي داوود ومداخل المدينة، وخرجت خارج البلدة القديمة لتصل إلى سلوان.