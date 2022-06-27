شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات بغزة توجه رسالة للسائقين حول حملة التخفيض.. هذه مفادها

النقل والمواصلات بغزة توجه رسالة للسائقين حول حملة التخفيض.. هذه مفادها
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، السائقين لاستغلال حملة التخفيض %50  قبل انتهاءها.

وقال أيس عرفات، نائب مدير وحدة العلاقات العامة بالوزارة: "ندعو جميع السائقين للاستفادة من نسبة الخصم الموجودة في حملة التخفيض والتي نسبتها %50، والاسراع بذلك لأنه لم يتبقى سوى أيام لانتهاء الحملة والتي ستنتهي في م2022-6-30"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأضاف: "أنوه إلى جميع السائقين الذين انتهت رخصهم وأصحاب المركبات العمومية والتجاري وأصحاب المراكز والورش ومكاتب التاكسيات للاستفادة من حملة التخفيض".

ولفت عرفات إلى أن أي شخص عليه مبالغ متراكمة على المركبة ممكن أن يدفع قسط وتكملة باقي الدفعات لاحقًا.

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