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شاهد: قاتل طالبة المنصورة يضحك خلال محاكمته

شاهد: قاتل طالبة المنصورة يضحك خلال محاكمته
رام الله - دنيا الوطن
فاجأ محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة في مصر، القاضي بالضحك بعدما وجه له سؤالا حول "مفهوم الحب".

ووجه القاضي للقاتل سؤالا: "أنت شايف الحب يا محمد إزاي هو الحب ده يا أخدها يا أقتلها؟"، ليرد عليه القاتل ضاحكا "لا طبعا ده بيبقوا متجوزين ويسيبو بعض .. اللي يزعل إن أنت تبقا كويس مع حد والحد ده يستغلك ويضحك عليك الناس ويقل بيك ويبهدلك، إنما الحب مفيهوش مشكلة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

واتهم  القاتل الضحية بأنها هددته بالقتل، رغم ارتباطهما لمدة عام، ورغم أنه كان ينفق عليها، بعدما اشتكت له من معاملة أسرتها السيئة لها.


 

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