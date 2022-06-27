"مدى" ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة



وأضاف أن الورشتين تأتيان في إطار التمكين القانوني للصحفيين الذي يقوم به "مدى" منذ عام 2010، حيث استفاد من هذه الورشات مئات الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.





وتابع الريماوي: "كما ويأتي هذا التدريب ضمن فعاليات مشروع حماية حقوق الصحفيين وتقديم المساعدة القانونية لهم الممول من قبل منظمة (يونسكو)".



رام الله - دنيا الوطننظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" في رام الله، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين وسبل تقديم المساعدة القانونية لهم حال تعرضهم لأي انتهاك من اي جهة كانت.وتزامنت هذه الورشة مع ورشة أخرى عقدت في غزة حضرها مجموعة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قام بتنفيذ التدريب المدرب مجد قزمار في الضفة الغربية والمدربة فاطمة عاشور في قطاع غزة.وقال المدير العام لمركز "مدى" موسى الريماوي إن الورشتين هدفتا إلى تعميق فهم الصحفيين لحقوقهم وإجراءات تقديم المساعدة القانونية من خلال وحدة الدعم القانوني في المركز.